Совет Безопасности ООН решительно осудил теракт в Иерусалиме

9 Января 2017 09:05

Накануне грузовик на полном ходу въехал в группу израильских военных. Погибли четыре человека и еще 15 получили ранения. Водитель - 28-летний палестинский араб - ликвидирован на месте.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: "Все указывает на то, что нападавший был сторонником запрещенной группировки "Исламское государство". Теракт в Иерусалиме является частью схемы, которую мы видели сначала во Франции, затем в Германии и в настоящее время в Иерусалиме. В продолжающейся борьбе с глобальной язвой нового терроризма сражаться можно только объединившись, и мы должны бороться с ним, и мы будем вести эту борьбу".

Ранее палестинец Фади Кунбар отбывал срок в одной из тюрем Восточного Иерусалима. Власти провели обыск в его доме. Полиция ищет его сообщников. Задержаны девять человек, в том числе пять членов семьи нападавшего.