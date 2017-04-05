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Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание из-за применения химоружия в Сирии
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6 Апреля 2017 07:12

Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание из-за применения химоружия в Сирии

Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание из-за применения химоружия в сирийской провинции Идлиб. Великобритания, США и Франция представили проект резолюции с призывом провести расследование трагического инцидента. Однако после того, как представители России и Китая заявили, что необходимости в такой резолюции нет, документ не был вынесен на голосование. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Помощник генерального секретаря ООН и высокий представитель по вопросам разоружения Ким Вон Су подчеркнул, что информация о трагедии все еще продолжает поступать. Каких-либо точных данных у ООН пока нет. Во вторник, 4 апреля, в результате химической атаки в Сирии погибли не менее 100 человек, еще 300 пострадали. Среди жертв много детей.

  

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