Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание из-за применения химоружия в Сирии

6 Апреля 2017 07:12

Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание из-за применения химоружия в сирийской провинции Идлиб. Великобритания, США и Франция представили проект резолюции с призывом провести расследование трагического инцидента. Однако после того, как представители России и Китая заявили, что необходимости в такой резолюции нет, документ не был вынесен на голосование. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Помощник генерального секретаря ООН и высокий представитель по вопросам разоружения Ким Вон Су подчеркнул, что информация о трагедии все еще продолжает поступать. Каких-либо точных данных у ООН пока нет. Во вторник, 4 апреля, в результате химической атаки в Сирии погибли не менее 100 человек, еще 300 пострадали. Среди жертв много детей.