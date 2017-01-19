Совершивший кровавую расправу в стамбульском клубе дал признательные показания

18 Января 2017 21:06

Совершивший кровавую расправу в стамбульском клубе в новогоднюю ночь дал признательные показания. Абдулгадир Машарипов не только проработал детальный план атаки, но и бегства с места преступления. Также стало известно, что изначально теракт планировали провести на самой популярной среди туристов площади Таксим. О связях стамбульского стрелка с "Аль-Каидой" и ИГИЛ - Юрий Козлов.

Абдулгадир Машарипов - 34-летний выходец из Узбекистана был задержан турецкой полицией ночью 16 января. Исполнитель теракта в стамбульском клубе "Рейна" уже дает показания - их публикует турецкая "Хюрриет". На допросе Машарипов признался, что прошел длительную подготовку в лагерях "Аль-Каиды" на территории Афганистана, а несколько лет назад присоединился к группировке "Исламское государство".

Васип Шахин, губернатор г. Стамбула: "Террорист очень хорошо обучен и знает 4 языка. Установлено, что он нелегально проник в Турцию еще год назад. При нем было обнаружено 197 тысяч долларов. Террорист признал вину. А его отпечатки совпадают со следами, оставленными на месте преступления".

Задание совершить теракт в Турции в новогоднюю ночь экстремист получил от эмира террористической организации в сирийской Ракке. При этом изначально целью была многолюдная площадь Таксим в центре Стамбула.

"...Я пошел на Таксим на разведку и послал им сделанные там снимки. Остановились на совершении теракта на Таксиме. Я пришел туда в новогоднюю ночь, но там были усиленные меры безопасности. Выполнить задание не представлялось возможным. Я снова связался с человеком, от которого получал инструкции. Объяснил ему невозможность выполнения задания. Он поручил мне поискать новую цель в том же районе...".

Новой целью и оказался ночной клуб "Рейна" на стамбульской набережной - Машарипов приметил его во время поездки на такси. После короткого разговора с "начальством" в Ракке, которое одобрило объект нападения, террорист съездил домой за автоматом и вернулся к заведению. Жертвами убийцы стали 39 человек. 70 получили ранения. В числе погибших - полицейский Бурак Йылдыз. Позже его брат Мурат окажется в составе группы, которая задержит Машарипова.

Скрываться от следствия террористу удавалось довольно долго. Уже тот факт, что Машарипов смог незамеченным покинуть место нападения, говорит о его незаурядных способностях и железной выдержке. В первые дни после теракта убийца скрывался у знакомых. А 6 января его доставили на заранее арендованную квартиру в городе Эсенюрт. Все это время стражи порядка шли за экстремистом буквально по пятам. Сразу после атаки на "Рейну" Машарипова едва не задержали сотрудники дорожной полиции - они опознали благодаря оперативно разосланным на все посты снимкам, но террористу удалось бежать, открыв огонь по правоохранителям. Также полиции удалось вычислить один из домов, в котором ночевал Машарипов. В ходе облавы были задержаны его жена и полуторагодовалая дочь. Но сам террорист к этому моменту уже был в Эсенюрте - вместе с четырехлетним сыном.

Операция по поимке экстремиста началась вечером 16 января - после четырех дней наблюдения за убежищем убийцы. Спецназ выломал дверь и ворвался в квартиру. Машарипов пытался спрятаться под кроватью, но его сразу заметили. В квартире полиция обнаружила два пистолета, патроны к ним, sim-карты и даже беспилотник. Вместе с Машариповым были арестованы мужчина и три женщины. Один из сообщников стрелка оказался выходцем из Ирака. Задержанные женщины - беженки из Сенегала, Сомали и Египта. Правоохранители полагают, что они, скорее всего, не были связаны с "Исламским государством", а выполняли роль прислуги, пытаясь заработать на жизнь. Четырехлетнего сына террориста полиция так и не нашла.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: "Я уже говорил ранее, что подобные нападения никому не сойдут с рук. Задержание террориста наглядно демонстрирует, насколько серьезно Турция относится к безопасности".

Как сообщает "Хюрриет" со ссылкой на МВД Турции, всего для поимки Машарипова было привлечено около 2 тысяч полицейских, изучены более 7 тысяч часов записей с камер видеонаблюдения. За время операции в стране выявили 20 ячеек "Исламского государства". Более 200 предполагаемых террористов были задержаны.