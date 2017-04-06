Совбез ООН рассмотрит компромиссный проект резолюции по химатаке в сирийском Идлибе

6 Апреля 2017 09:01

Документ обновленный: в нем учли предложения России и западной тройки. Ранее Совет Безопасности провел экстренное заседание. Великобритания, США и Франция представили проект резолюции по ситуации в Идлибе, но Россия и Китай заявили, что необходимости в такой резолюции нет.

Помощник генерального секретаря ООН и высокий представитель по вопросам разоружения Ким Вон Су подчеркнул, что информация о трагедии все еще продолжает поступать. Каких-либо точных и окончательных данных у ООН пока нет. Во вторник, 4 апреля, в результате химической атаки в Сирии погибли не менее 100 человек, еще 300 пострадали. Среди жертв много детей.