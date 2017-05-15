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Совбез ООН осуждает ракетный запуск КНДР
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16 Мая 2017 12:04

Совбез ООН осуждает ракетный запуск КНДР

В принятом единогласно документе подчеркивается, что Северная Корея должна отказаться от ядерных испытаний и запусков баллистических ракет. В противном случае будут введены новые санкции.

В воскресенье Пхеньян снова запустил баллистическую ракету средней дальности, которая пролетела около 700 километров и упала в Японском море.

  

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