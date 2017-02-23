Совбез ООН обсудит сегодня на закрытом заседании ситуацию в Сирии

24 Февраля 2017 09:01

Особое внимание будет уделено очередному раунду переговоров в Женеве. Они, напомним, стартовали накануне после десяти месяцев перерыва. В Совете Безопасности рассчитывают на то, что встреча принесет результат.

Если сторонам ни о чем не удастся договориться, гуманитарная ситуация в регионе станет еще хуже, предрек Владимир Ельченко, постпред Украины, которая в этом месяце председательствует в Совбезе. Из-за войны, которая длится в Сирии почти шесть лет, 85 процентов населения страны живет в нищете. Такие цифры на предыдущем заседании Совета Безопасности привел заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О’Брайен.