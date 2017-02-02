Совбез ООН обсудит обострение ситуации на востоке Украины

2 Февраля 2017 09:04

В Нью-Йорке провели закрытые консультации по эскалации конфликта в районе Авдеевки. Там, несмотря на попытку местных властей установить режим тишины, не прекращается стрельба. Киев подготовил проект заявления, где от имени ООН осуждается применение оружия, запрещенного минскими соглашениями, и подтверждается суверенитет, а также территориальная целостность Украины.

А накануне в Минске уже прошла встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. По ее итогам участники приняли документ о незамедлительном прекращении огня вдоль всей линии соприкосновения.