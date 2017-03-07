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Соцсети усиливают чувство одиночества
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8 Марта 2017 12:06

Соцсети усиливают чувство одиночества

К такому выводу пришли американские психологи. По мнению специалистов, если человек ежедневно проводит в своих аккаунтах более двух часов, у него удваивается риск развития социальной изоляции. А именно идеальный образ людей на страницах соцсетей заставляет человека чувствовать зависть. К числу таких веб-сайтов психологи отнесли "Твиттер", "Фейсбук", "Снэпчат" и "Тамблер". По данным экспертов, современные технологии во многом усложняют общение, а не упрощают его.

  

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