Соцсети усиливают чувство одиночества

8 Марта 2017 12:06

К такому выводу пришли американские психологи. По мнению специалистов, если человек ежедневно проводит в своих аккаунтах более двух часов, у него удваивается риск развития социальной изоляции. А именно идеальный образ людей на страницах соцсетей заставляет человека чувствовать зависть. К числу таких веб-сайтов психологи отнесли "Твиттер", "Фейсбук", "Снэпчат" и "Тамблер". По данным экспертов, современные технологии во многом усложняют общение, а не упрощают его.