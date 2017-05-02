2 Мая 2017 15:03

Американская общественность возмущена не менее значимой интригой, которую обнародовали только сейчас. Сотрудница ФБР вышла замуж за боевика "Исламского государства". Инцидент произошел в 2014 году. В рамках расследования агент Даниэла Грин влюбилась в боевика. Не в силах побороть свое чувство 38-летняя женщина перебралась в Сирию, где пара поженилась. Спустя две недели после свадьбы Грин осознала свою ошибку и вернулась в США, где ее задержали. Женщина провела в тюрьме два года и вышла на свободу в прошлом году. Известно, что ее супруг - в списке особо опасных международных террористов.