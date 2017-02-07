Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Сотрудники зоопарка датского Ольборга согревают обитателей африканской саваны
В мире
RSS
Сотрудники зоопарка датского Ольборга согревают обитателей африканской саваны
Скачать Поделиться

8 Февраля 2017 07:20

Сотрудники зоопарка датского Ольборга согревают обитателей африканской саваны

Горячий душ для слона. Сотрудники одного из зоопарков датского Ольборга согревают обитателей африканской саваны в условиях европейской зимы. Кожа у слонов очень тонкая, поэтому они легко могут замерзнуть. Особое внимание в те дни, когда дует ветер и выпадает снег, нужно уделять огромным ушам. Сектор "Африканская саванна" в Ольборге представляет жирафов, львов, носорогов, гепардов и бегемотов.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =