Сотрудники зоопарка датского Ольборга согревают обитателей африканской саваны

8 Февраля 2017 07:20

Горячий душ для слона. Сотрудники одного из зоопарков датского Ольборга согревают обитателей африканской саваны в условиях европейской зимы. Кожа у слонов очень тонкая, поэтому они легко могут замерзнуть. Особое внимание в те дни, когда дует ветер и выпадает снег, нужно уделять огромным ушам. Сектор "Африканская саванна" в Ольборге представляет жирафов, львов, носорогов, гепардов и бегемотов.