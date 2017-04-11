В мире
11 Апреля 2017 09:00
Сотрудники парижской тюрьмы Флери-Мерожи требуют усиления личной безопасности
Накануне служащие начали здесь массовую акцию протеста. Активисты заблокировали дорогу к тюрьме и вывесили плакаты с призывами сократить число заключенных и увеличить количество персонала. Протестующие построили баррикады из деревянных поддонов и покрышек и подожгли их. Полиции пришлось разогнать охранников тюрьмы, даже пришлось применить слезоточивый газ. Поводом для манифестации стала потасовка заключенных с сотрудниками тюрьмы, в которой шестеро охранников получили ранения.
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