Сотрудники двух аэропортов Берлина - Тегель и Шенефельд - начали забастовку

13 Марта 2017 08:00

Из-за стачки авиасообщение со столицей Германии будет парализовано более суток. Причина - требование профсоюзов повысить почасовую зарплату для двух тысяч работников в среднем на один евро - до 12 в час. По данному спору прошла уже серия переговоров, однако придти к общему решению сторонам так и не удалось. Из-за аналогичной акции 10 марта были отменены почти 700 рейсов.