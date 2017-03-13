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Сотрудники двух аэропортов Берлина - Тегель и Шенефельд - начали забастовку
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13 Марта 2017 08:00

Сотрудники двух аэропортов Берлина - Тегель и Шенефельд - начали забастовку

Из-за стачки авиасообщение со столицей Германии будет парализовано более суток. Причина - требование профсоюзов повысить почасовую зарплату для двух тысяч работников в среднем на один евро - до 12 в час. По данному спору прошла уже серия переговоров, однако придти к общему решению сторонам так и не удалось. Из-за аналогичной акции 10 марта были отменены почти 700 рейсов.

  

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