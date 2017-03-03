Сотни жителей Лондона едва не провели свои выходные вне дома

4 Марта 2017 12:08

Причиной тому стало обнаружение в северо-западной части города огромной бомбы времен Второй мировой войны. Опасная находка весом 227 килограммов была зарыта в землю на одной из строительных площадок. В минувший четверг были эвакуированы люди из ближайших домов и школ, а также перекрыты прилегающие автотрассы. Накануне зона эвакуации расширилась. Саперам потребовалось 24 часа для проведения работ по разминированию. Эвакуированное население вернулось в свои дома лишь этим утром.