Сотни тысяч человек простились с бывшим президентом Ирана

10 Января 2017 19:08

Али Акбар Хашеми Рафсанджани скончался в воскресенье в возрасте восьмидесяти двух лет от сердечного приступа. Траурная церемония состоялась в университете Тегерана. Среди собравшихся были нынешние представители власти страны, политики и военные. Похоронили Рафсанджани в мавзолее Хамейни рядом с могилой основателя Исламской Республики Иран. Слова соболезнования в связи со смертью Али Акбара Хашеми Рафсанджани лидеру и всему иранскому народу выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.