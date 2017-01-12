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Сотни тысяч человек простились с бывшим президентом Ирана
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10 Января 2017 19:08

Сотни тысяч человек простились с бывшим президентом Ирана

Али Акбар Хашеми Рафсанджани скончался  в воскресенье в возрасте восьмидесяти двух лет от сердечного приступа. Траурная церемония состоялась в университете Тегерана. Среди собравшихся  были нынешние представители власти страны, политики и военные. Похоронили Рафсанджани в мавзолее Хамейни рядом с могилой основателя Исламской Республики Иран. Слова соболезнования в связи со смертью Али Акбара Хашеми Рафсанджани лидеру и всему иранскому народу выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

  

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