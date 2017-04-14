17 Апреля 2017 12:02

Франция готовится выбирать президента. В воскресенье пройдет первый тур голосования. О том, что будет второй, можно утверждать уже сейчас, ведь явного лидера нет. По данным соцопросов, фаворитами гонки остаются экс-министр экономики Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. К слову, накануне акция протеста против последней переросла в беспорядки. Сотни манифестантов собрались в пригороде Парижа, где лидер "Нацфронта" встречалась со сторонниками. Группа из полусотни молодых людей в масках забросала жандармов камнями и бутылками с зажигательной смесью, те ответили слезоточивым газом.

Среди активистов были представители ассоциации иммигрантов-нелегалов. Они не согласны с политикой Ле Пен. Штаб националистов пострадал и на прошлой неделе. Радикалы бросили в здание коктейль Молотова. А сегодня утром разведка Франции сообщила о том, что террористы готовят атаки на кандидатов в президенты.