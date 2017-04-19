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Сотни автомобилистов застряли в пробках из-за снегопада в центральных регионах Австрии
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20 Апреля 2017 08:03

Сотни автомобилистов застряли в пробках из-за снегопада в центральных регионах Австрии

В одной из школ города Алланд спасатели организовали временный ночлег для водителей, сотрудники Красного Креста обеспечивают их питанием. Коммунальные службы бросили все силы на расчистку дорог от снега, но спецтехнике как раз и мешают застрявшие машины. Автомобилисты уже сменили зимнюю резину на летнюю. Синоптики предупредили, что осадки продолжатся, а к выходным резко похолодает.

  

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