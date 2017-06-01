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Соединенные Штаты ужесточили правила выдачи въездных виз
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1 Июня 2017 15:06

Соединенные Штаты ужесточили правила выдачи въездных виз

Утверждена новая анкета для соискателей. В ней необходимо указывать имена, под которыми заявители зарегистрированы в соцсетях. Также работники американских консульств будут запрашивать номера всех предыдущих загранпаспортов и более подробные данные биографии за 15 лет, включая перемещения по миру. Многие новые вопросы обозначены в анкете как необязательные, однако отсутствие ответов может привести к задержке выдачи визы или вообще к отказу.

  

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