Соединенные Штаты ужесточили правила выдачи въездных виз

1 Июня 2017 15:06

Утверждена новая анкета для соискателей. В ней необходимо указывать имена, под которыми заявители зарегистрированы в соцсетях. Также работники американских консульств будут запрашивать номера всех предыдущих загранпаспортов и более подробные данные биографии за 15 лет, включая перемещения по миру. Многие новые вопросы обозначены в анкете как необязательные, однако отсутствие ответов может привести к задержке выдачи визы или вообще к отказу.