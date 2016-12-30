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Со дна Черного моря подняли все основные фрагменты Ту-154
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29 Декабря 2016 09:09

Со дна Черного моря подняли все основные фрагменты Ту-154

Активная фаза поисков завершена. Со дна Черного моря подняли все основные фрагменты Ту-154. Водолазы достали 19 тел погибших. Работы в Черном море ночью приостановили из-за непогоды. В Сочи пошел град и начался сильный ветер и волны. При этом корабли продолжили поиск тел погибших и обломков самолета. В акватории работают 45 судов и 15 глубоководных аппаратов. В операции также участвует телеуправляемый подводный "Фалькон". А в Москве тем временем началась расшифровка второго черного ящика. Версия об ошибке пилота стала приоритетной. В результате авиакатастрофы, напомним, погибли 92 человека.

 

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