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Со дна Черного моря поднимают крупную часть фюзеляжа Ту-154
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28 Декабря 2016 19:06

Со дна Черного моря поднимают крупную часть фюзеляжа Ту-154

В данный момент со дна Черного моря поднимают крупную часть фюзеляжа Ту-154  с десятью иллюминаторами. Поисковая операция идет круглосуточно, несмотря на мокрый снег и шквалистый ветер.

Сегодня водолазам удалось поднять и второй бортовой самописец. Третий черный ящик обнаружен, но еще находится на глубине. Из воды также извлекли часть крыла и личные вещи пассажиров. Что касается версий крушения, то нештатная ситуация на борту могла произойти из-за не убравшихся закрылков - об этом говорит запись последнего разговора пилотов. Ее опубликовали российские СМИ. Жертвами авиакатастрофы, напомню, стали 92 человека.

 

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