Снежный шторм спровоцировал ДТП на северо-востоке США

8 Января 2017 15:05

Снежный шторм спровоцировал несколько сотен ДТП на северо-востоке США. Особенно сильной метель оказалась в Северной Каролине. Аэропорты на восточном побережье Штатов отменили сотни авиарейсов. Кроме того, возникли перебои в движении поездов.