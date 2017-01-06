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Снежный шторм спровоцировал ДТП на северо-востоке США
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8 Января 2017 15:05

Снежный шторм спровоцировал ДТП на северо-востоке США

Снежный шторм спровоцировал несколько сотен ДТП на северо-востоке США. Особенно сильной метель оказалась в Северной Каролине. Аэропорты на восточном побережье Штатов отменили сотни авиарейсов. Кроме того, возникли перебои в движении поездов.

 

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