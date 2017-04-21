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Снежный коллапс в апреле накрыл ряд европейских стран
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21 Апреля 2017 19:09

Снежный коллапс в апреле накрыл ряд европейских стран

В столице Молдовы - чрезвычайное положение. В стране сильные снегопады и шквалистый ветер. Только в Кишиневе повалено около 600 деревьев, повреждено почти сто автомобилей и газопроводные трубы. В 17 районах страны были обесточены 235 населенных пунктов.

Мощный циклон пришел из Румынии, где снег идет почти неделю. По словам синоптиков, такой снежный коллапс в апреле бывает раз в 30 лет. В Словакии из-за гололеда столкнулись сразу 40 машин. 24 человека пострадали. В Чехии и Польше, Венгрии и Румынии высота снежного покрова превышает полметра. Этот апрель запомнится снегами и россиянам.

  

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