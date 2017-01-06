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Снежная стихия парализовала Турцию
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8 Января 2017 15:04

Снежная стихия парализовала Турцию

В столице - Стамбуле - выпало 65 сантиметров осадков, из-за чего произошел транспортный коллапс. Отменено более 800 авиарейсов из международных аэропортов. Примерно 6 тысяч пассажиров распределены по отелям, около 20 тысяч обеспечены питанием. Береговая охрана также приостановила движение судов в проливе Босфор. Нет паромного сообщения и между европейской и азиатской частями Стамбула.

 

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