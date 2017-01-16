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Снегопады и аномальные холода не покидают Европу
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15 Января 2017 15:07

Снегопады и аномальные холода не покидают Европу

В Сербии жертвами заморозков стали уже шесть человек. Холодная погода держалась в стране неделю. Объявлен красный (самый высокий) уровень опасности. Из-за морозов, которые местные СМИ называют сибирскими, реки и озера  покрылись льдом, остановлено судоходство.

На юге Румынии метели. Порывы ветра достигают 80 километров в час. Закрыты многие автомагистрали. В Австрии из-за обильного снега (в Нюзидерсе) обрушилась крыша одной из фабрик. К счастью, никто не пострадал. Снежные заносы стали причиной множества аварий.

А в Москве сильный снег  вызвал изменения в расписании самолетов. Десятки авиарейсов задержаны или и вовсе отменены.

В плену непогоды и ряд центральных штатов США. Снег и ледяной дождь обрушились на  Оклахому, Иллинойс, Канзас и Миссури. Ряд магистралей  закрыт. Тысячи домов остаются без электричества. Отменены или отложены сотни авиарейсов.

 

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