Снегопады и аномальные холода не покидают Европу

15 Января 2017 15:07

В Сербии жертвами заморозков стали уже шесть человек. Холодная погода держалась в стране неделю. Объявлен красный (самый высокий) уровень опасности. Из-за морозов, которые местные СМИ называют сибирскими, реки и озера покрылись льдом, остановлено судоходство.



На юге Румынии метели. Порывы ветра достигают 80 километров в час. Закрыты многие автомагистрали. В Австрии из-за обильного снега (в Нюзидерсе) обрушилась крыша одной из фабрик. К счастью, никто не пострадал. Снежные заносы стали причиной множества аварий.

А в Москве сильный снег вызвал изменения в расписании самолетов. Десятки авиарейсов задержаны или и вовсе отменены.

В плену непогоды и ряд центральных штатов США. Снег и ледяной дождь обрушились на Оклахому, Иллинойс, Канзас и Миссури. Ряд магистралей закрыт. Тысячи домов остаются без электричества. Отменены или отложены сотни авиарейсов.