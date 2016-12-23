Снегопад в канадском Виннипеге заблокировал работу местного аэропорта

26 Декабря 2016 12:14

Отменены десятки авиарейсов. Синоптики прогнозируют, что на протяжении ближайших суток может выпасть до 40-ка сантиметров снега. Сильную метель сопровождает ураганный ветер. А к вечеру ситуация может только ухудшится.