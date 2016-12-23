Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Снегопад в канадском Виннипеге заблокировал работу местного аэропорта
В мире
RSS
Снегопад в канадском Виннипеге заблокировал работу местного аэропорта
Скачать Поделиться

26 Декабря 2016 12:14

Снегопад в канадском Виннипеге заблокировал работу местного аэропорта

Отменены десятки авиарейсов. Синоптики прогнозируют, что на протяжении ближайших суток может выпасть до 40-ка сантиметров снега. Сильную метель сопровождает ураганный ветер.   А к вечеру ситуация может только ухудшится.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =