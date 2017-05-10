Снег и низкие температуры в Польше

10 Мая 2017 15:07

Погодное ненастье обрушилось на Польшу. Снег и низкие для мая температуры метеорологи фиксируют почти на всей территории страны. В некоторых регионах в ночное время столбики термометров опускаются ниже нуля. Рекорд в минус 12 градусов зафиксирован в горном районе Высоких Татров. Непогода нанесла значительный урон будущему урожаю.