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Снег и низкие температуры в Польше
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10 Мая 2017 15:07

Снег и низкие температуры в Польше

Погодное ненастье обрушилось на Польшу. Снег и низкие для мая температуры метеорологи фиксируют почти на всей территории страны. В некоторых регионах в ночное время столбики термометров опускаются ниже нуля. Рекорд в минус 12 градусов зафиксирован в горном районе Высоких Татров. Непогода нанесла значительный урон будущему урожаю.

  

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