Сложные погодные условия наблюдаются в ряде европейских стран

5 Января 2017 19:09

На севере Германии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за ураганного ветра и наводнения. По данным метеорологов, это наводнение может стать самым сильным за последние 10 лет. В Ростоке, Любеке, Висмаре подтоплены и повреждены десятки зданий. Пешеходные улицы залиты водой. На острове Рюген один из районов оказался полностью отрезанным. Уровень воды вдоль побережья Балтийского моря поднялся на полтора метра. На дорогах увеличилось количество аварий из-за обледенения. На юге и востоке также ожидается сильный мокрый снег.

В столице Дании - Копенгагене - вследствие наводнения оказались затопленными сотни домов. Под водой некоторые улицы, подземные переходы и нижние этажи зданий. Город практически слился с водой - в порту не видно, где заканчивается берег.

Румынию парализовал снегопад. Там объявлены оранжевый и желтый уровни тревоги. Большое количество выпавшего снега затрудняет движение транспорта и работу спасательных служб. Также ожидается понижение температуры воздуха до минус 20-ти.

В Калининграде после ЧП аэропорт вновь стал принимать и отправлять самолеты. Напомним, в ночь на 4 января самолет, прибывший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы - у лайнера по неизвестной пока причине подломилась стойка шасси.

В Москве же из-за непогоды объявлено экстренное предупреждение: в столицу России придут метель, снегопад и сильный ветер.