3 Апреля 2017 21:03

Начнем с трагедии в Санкт-Петербурге. Сегодня днем в метро Северной столицы России в тоннеле между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Есть погибшие. По данным на этот час, их не менее 10, информация постоянно обновляется, известно также о 48 раненых. Мощность взрыва предварительно составила 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте.

После взрыва все станции метро города закрыли. Людей срочно эвакуировали. Пострадавших - на вертолетах. Место происшествия обследовали взрывотехники ФСБ. Организован оперативный штаб. Как сообщается, камеры видеонаблюдения запечатлели предполагаемого организатора взрыва. Также сегодня на станции метро "Площадь восстания" было обнаружено и обезврежено взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Его мощность в пять раз больше того, что взорвалось в вагоне. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт", но при этом рассматриваются и другие версии. В Санкт-Петербурге с завтрашнего дня - трехдневный траур.

Отделение посольства Беларуси в Санкт-Петербурге в контакте с Центром управления кризисными ситуациями уточняет, есть ли среди пострадавших белорусы.

Если ваши близкие находятся в Санкт-Петербурге и не выходят на связь, вы можете воспользоваться телефоном горячей линии: +7 919 1052494.