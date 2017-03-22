Скотланд-Ярд установил личность лондонского экстремиста

23 Марта 2017 07:14

Вероятно, он связан с международным терроризмом. Все силы безопасности Великобритании брошены на выяснение мотивов и поиск сообщников мужчины, который накануне давил людей на Вестминстерском мосту. Машину он арендовал в Бирмингеме. После преступник врезался в ограду у здания британского парламента и набросился с ножом на полицейского. Другие офицеры сразу открыли огонь по нападавшему. По последним данным, во время вчерашней атаки в Лондоне погибли четыре человека, более 40 госпитализированы. Очевидцы описывают террориста как бородатого мужчину в черном в возрасте 40 лет.

Королева Елизавета Вторая перенесла намеченное на сегодня посещение Скотланд-Ярда из-за совершенного в среду теракта возле британского парламента.