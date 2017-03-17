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Скандал вокруг английского принца Уильяма
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17 Марта 2017 19:04

Скандал вокруг английского принца Уильяма

Скандал вокруг английского принца Уильяма: В СМИ появились фото и видео, снятые во время каникул внука Елизаветы Второй в Швейцарии. Будущий король Великобритании беззаботно проводит время в компании 24-летней модели Софи Тейлор. На основании этих материалов британские таблоиды приписали Уильяму измену, которая, якобы, обернулась крупной ссорой с супругой. Как предполагают журналисты, именно из-за разлада в семье Кейт Миддлтон отменила участие во всех ранее намеченных публичных мероприятиях, среди которых и церемония в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве.

  

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