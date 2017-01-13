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Скандал в Австралии
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14 Января 2017 09:14

Скандал в Австралии

Министра здравоохранения страны уволили за использование служебных поездок для личных дел. Сьюзан Ли тратила командировки на поиски недвижимости на фешенебельном курорте Голд-Кост. В заявлении об отставке глава ведомства подчеркнула, что покидает свой пост, поскольку этот скандал ударил по австралийскому правительству и вызвал раздражение в обществе. Подобные инциденты не раз случались на Зеленом континенте в последние годы. Поэтому премьер Австралии решил создать независимый орган, который должен наблюдать за расходами парламентариев.

 

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