Скандал в Австралии

14 Января 2017 09:14

Министра здравоохранения страны уволили за использование служебных поездок для личных дел. Сьюзан Ли тратила командировки на поиски недвижимости на фешенебельном курорте Голд-Кост. В заявлении об отставке глава ведомства подчеркнула, что покидает свой пост, поскольку этот скандал ударил по австралийскому правительству и вызвал раздражение в обществе. Подобные инциденты не раз случались на Зеленом континенте в последние годы. Поэтому премьер Австралии решил создать независимый орган, который должен наблюдать за расходами парламентариев.