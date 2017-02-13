13 Февраля 2017 19:05

Скандал на церемонии открытия матча по теннису между сборными США и ФРГ на Гавайях. Спортсмены и публика были шокированы, когда вместо привычного гимна Германии приглашенный исполнитель начал исполнять гимн Третьего рейха, запрещенный после 45-го года. Сначала возникло предположение, что композицию просто перепутали, но на видео исполнитель пел гимн а-капелла. Спортсмены пытались перекричать его, исполняя реальные строчки. Как заявили представители немецкой делегации, они глубоко оскорблены произошедшим.