Ситуацию на востоке Украины обсудит Постоянный совет ОБСЕ

31 Января 2017 15:04

Резкое обострение ситуации на востоке Украины. Напряженная обстановка сохраняется уже третьи сутки. Активные бои в промзоне Авдеевки развернулись в воскресенье. По заявлениям штаба АТО, ополченцы пытались захватить позиции украинских военных. За массивным обстрелом последовал штурм населенного пункта. По разным данным, погибли от 7-ми до 15-ти человек. Десятки ранены. Среди пострадавших и мирные жители. Звуки выстрелов слышны в пригороде Донецка, селе Макеевка, и окрестностях города Ясиноватая. Обстрелами серьезно повреждены объекты инфраструктуры. Тысячи жителей Донецкой области остались без воды, электричества и теплоснабжения. А в регионе - 20-градусные морозы. В Донецке обесточена шахта имени Засядько. Под землей оказались заблокированы свыше 200 горняков. К настоящему моменту МЧС самопровозглашtённой ДНР голыми руками вызволили большинство людей на поверхность.

Сегодня ситуацию в Авдеевке обсудит Постоянный совет ОБСЕ. Президент Украины Петр Порошенко также призвал созвать экстренное заседание трехсторонней контактной группы. Оно может пройти в формате видеоконференции. А завтра в Минске состоится плановая встреча переговорщиков от Украины, ОБСЕ и России.