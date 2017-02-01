Ситуация на востоке Украины резко обострилась

31 Января 2017 21:07

В воскресенье ситуация на востоке страны резко обострилась. Ожесточённые бои вспыхнули в городе Авдеевка - это рядом с Донецком. Есть жертвы. В том числе, среди мирного населения. Столкновения между вооруженными силами Украины и формированиями непризнанной ДНР не прекращаются до сих пор. К линии соприкосновения стянуты тяжелые вооружения - их применение, кстати, запрещено минскими соглашениями. Из самой Авдеевки, которая в мороз осталась без тепла и воды, эвакуируют мирных граждан. Ситуацию в Донбассе сегодня обсудили на экстренном заседании ОБСЕ. Ну, а завтра в Минске соберутся представители трехсторонней контактной группы.

За ситуацией на востоке Украины следит и наш корреспондент Юрий Козлов. Авдеевка - небольшой город в шести километрах от Донецка. Населенный пункт, находящийся практически на линии разграничения, контролируют вооруженные силы Украины. Чуть дальше на восток - позиции формирований непризнанной ДНР. До войны в Авдеевке жило 35 тысяч человек. Сейчас - вдвое меньше. В воскресенье в районе города вспыхнули бои, которые сопровождались применением запрещенного минскими соглашениями тяжелого вооружения. В итоге под плотным артиллерийским обстрелом оказалось сразу несколько населенных пунктов - по обе стороны линии соприкосновения.

Вопрос, кто начал первым, традиционно остается без ответа. В самопровозглашенной ДНР утверждают, что украинские войска пытались взять под контроль трассу между Донецком и Горловкой. По данным официального Киева, обстрелы, в том числе, жилых кварталов, начали формирования непризнанной республики. Показания сторон конфликта сходятся в одном - нынешнее противостояние - одно из самых масштабных и кровавых за последние месяцы.

Бой за авдеевскую промзону продолжался 19 часов без перерыва. При этом, по подсчетам Генштаба, было выпущено несколько сотен снарядов и мин.

Данные о жертвах разнятся. По официальным сообщениям в списке погибших - 7 украинских солдат, десятки ранены. В Донецке же говорят едва ли не о сорока убитых военнослужащих вооруженных сил. О потерях среди подразделений ДНР информации нет. В соцсетях пишут, что известный полевой командир Михаил Толстых по кличке Гиви получил ранение и потерял половину батальона.

Из-за попадания снарядов в Авдеевке была повреждена очистная станция и коксохимический завод - они обеспечивали теплом и водой сам город, а также часть Донецка и окрестностей. На улице - минус 26. Местные жители замерзают. Днем из Авдеевки начали эвакуировать мирных граждан. Часть из них разместят в соседнем Краматорске, его также контролируют правительственные войска. В Донецке же из-за перебоев в энергоснабжении более 200 горняков оказались заблокированными в забое на шахте имени "Засядько".

В течение дня спасателям удалось переподключить генераторы. К этому моменту всех шахтеров извлекли на поверхность. Несмотря на объявленное обеими сторонами краткое перемирие, взаимные обстрелы в регионе продолжаются, ситуацию обсуждает ОБСЕ.

Президент Украины Петр Порошенко прервал из-за обострения визит в Германию.

Завтра в Минске состоится плановая встреча трехсторонней контактной группы. Обострение в районе Авдеевки и пути выхода из кризиса станут, как ожидается, одной из основных тем переговоров.