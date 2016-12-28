Сирийский Дамаск из-за боев военных с мятежниками остался без воды

28 Декабря 2016 09:04

Из-за авиаударов по позициям боевиков была повреждена инфраструктура. Власти Сирии намерены организовать поставки воды в Дамаск из других городов страны и бесплатно раздавать ее жителям. В районе Вади Барада находятся источники, водой из которых снабжают столицу Сирии. Кроме того, через него пролегает один из возможных маршрутов для поставок оружия, боеприпасов и добровольцев из соседнего Ливана. Именно поэтому сирийским военным столь важно контролировать территории к западу от Дамаска.