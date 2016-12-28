Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Сирийский Дамаск из-за боев военных с мятежниками остался без воды
В мире
RSS
Сирийский Дамаск из-за боев военных с мятежниками остался без воды
Скачать Поделиться

28 Декабря 2016 09:04

Сирийский Дамаск из-за боев военных с мятежниками остался без воды

Из-за авиаударов по позициям боевиков была повреждена инфраструктура. Власти Сирии намерены организовать поставки воды в Дамаск из других городов страны и бесплатно раздавать ее жителям. В районе Вади Барада находятся источники, водой из которых снабжают столицу Сирии. Кроме того, через него пролегает один из возможных маршрутов для поставок оружия, боеприпасов и добровольцев из соседнего Ливана. Именно поэтому сирийским военным столь важно контролировать территории к западу от Дамаска.

 

Другие новости

Суровая зима в США Суровая зіма ў ЗША 27.12.2016 15:07 / В мире Суровая зима в США

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =