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Сирия готова предоставить экспертам Организации по запрещению химоружия доступ к авиабазе Шайрат
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13 Апреля 2017 12:08

Сирия готова предоставить экспертам Организации по запрещению химоружия доступ к авиабазе Шайрат

Эксперты смогут проверить, хранился ли там зарин, который, по мнению западных стран, применяли в городе Хан-Шейхун. Ранее Россия заблокировала в Совбезе западный проект резолюции по химатаке в Сирии, который накануне представили три страны - Великобритания, США и Франция, возложив ответственность за произошедшее на сирийское правительство. Всего документ поддержали 10 членов Совбеза. Против принятия резолюции проголосовала Боливия. Воздержались Китай, Казахстан и Эфиопия. Напомним, инцидент с возможным использованием химоружия произошел в провинции Идлиб 4 апреля. Погибли до ста человек, сотни пострадали.

  

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