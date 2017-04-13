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Сирия готова предоставить экспертам доступ к авиабазе Шайрат для проверки
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13 Апреля 2017 21:10

Сирия готова предоставить экспертам доступ к авиабазе Шайрат для проверки

Сирия готова предоставить экспертам из Организации по запрещению химического оружия доступ к авиабазе Шайрат для проверки. С соответствующим заявлением на заседании Совбеза ООН выступил постпред Сирии Башар Джаафари.

Специалисты получат возможность сделать выводы о том, хранился ли там зарин, который, как утверждают западные страны, применяли в городе Хан-Шейхун. Накануне Россия заблокировала в Совбезе западный проект резолюции по химатаке в Идлибе, имевшей место 4 апреля. Документ представили Великобритания, США и Франция, возложив ответственность за произошедшее на сирийское правительство. Резолюцию поддержали 10 членов Совбеза. Против ее принятия также проголосовала Боливия. Воздержались — Китай, Казахстан и Эфиопия.

В ходе напряженного заседания в Совете Безопасности Британия обвинила Россию в злоупотреблении правом вето при защите позиций президента Сирии Башара Асада, заявив, что "Москва потеряла доверие".

Представитель России Владимир Сафронков отреагировал адекватно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков жесткий разговор прокомментировал: "Ничего оскорбительного сказано не было. Темы дискуссии весьма остры в Совбезе. Зачастую они касаются сущности и будущего международных отношений, а вот проявление мягкотелости чревато последствиями".

  

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