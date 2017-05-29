В мире
29 Мая 2017 19:05
Сильный ураган обрушился на российскую столицу
По разным данным, в Москве жертвами непогоды стали от 8 до 11 человек, около 70 пострадали. Температура воздуха в городе резко упала с 25 до 15 градусов. Прохождение холодного фронта сопровождается ливнем, местами с грозой, не исключено, что может где-то пройти град. Порывы ветра достигают 28 метров в секунду.
Ураганный ветер вырвал несколько сотен деревьев с корнями, разрушил наземные конструкции, повредил автомобили. В московских аэропортах задерживаются рейсы. Наибольшее число - в Шереметьево. Увеличены интервалы движения на некоторых линиях метрополитена. Водителей просят быть аккуратными на дорогах, чтобы избежать роста числа ДТП.
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