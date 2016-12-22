В мире
19 Декабря 2016 12:08
Сильный порывистый боковой ветер и ошибка пилотов могли стать причиной жесткой посадки Ил-18 в Якутии
Об этом сообщило правительство региона. На месте аварии сейчас работает поисково-спасательная служба Минобороны России. Специалисты извлекли бортовые самописцы и отправили их для расшифровки в лабораторию. Все 39 человек, находившихся на борту, выжили. Тридцать восемь госпитализированы. Четверо - в крайне тяжелом состоянии. Напомним, Ил-18 направлялся из Канска в Тикси, но не долетел до места назначения несколько десятков километров.
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