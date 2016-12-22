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Сильный порывистый боковой ветер и ошибка пилотов могли стать причиной жесткой посадки Ил-18 в Якутии
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19 Декабря 2016 12:08

Сильный порывистый боковой ветер и ошибка пилотов могли стать причиной жесткой посадки Ил-18 в Якутии

Об этом сообщило  правительство региона.  На месте аварии сейчас работает поисково-спасательная служба Минобороны России. Специалисты извлекли бортовые самописцы и отправили их для расшифровки в лабораторию. Все 39 человек, находившихся на борту, выжили. Тридцать восемь госпитализированы. Четверо - в крайне тяжелом состоянии. Напомним, Ил-18  направлялся из Канска в Тикси, но не долетел до места назначения несколько десятков километров.  

 

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