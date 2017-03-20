Сильные бури пронеслись по Польше

20 Марта 2017 08:03

Из-за разгула стихии разрушены сотни домов, тысячи людей остались без света. Больше всего пострадало Люблинское воеводство. Здесь порывы ветра достигали 90 километров в час. Шторм сопровождался грозами, а иногда и градом. На шоссе и железнодорожных путях - поваленные деревья и рекламные щиты. С последствиями стихии борются почти 5 тысяч спасателей.