Сильное землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Италии

18 Января 2017 15:03

Эпицентр находился между областями Марке и Абруццо. Сильный толчок ощутили жители Рима и Флоренции. Как уточнили местные власти, информации о пострадавших пока не поступало. Тем не менее в столице было принято решение эвакуировать пассажиров метро.

Италию трясет уже полгода. В прошлом году 30 октября в стране произошло самое сильное землетрясение за последние 35 лет - магнитудой 6,5, затем были зафиксированы более 200 афтершоков. Жертв, к счастью, удалось избежать. А вот в августе в результате серии толчков магнитудой до 6,2 в Центральной Италии погибли около 300 человек.