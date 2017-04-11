Сильнейший удар по имиджу United Airlines

11 Апреля 2017 09:05

Волну гнева в Интернете американская авиакомпания спровоцировала инцидентом на борту самолета в аэропорту Чикаго. В "Твиттере" появились эти кадры, где человека, который купил билет и сел на свое место, вытаскивают из салона. Когда все пассажиры зашли на борт, им объявили, что лайнер переполнен и нужно освободить места для четырех сотрудников United Airlines. Туристам также предложили компенсацию в 800 долларов на человека и оплаченную ночевку в гостинице. Но желающих не нашлось. Тогда сотрудники выбрали случайных жертв и попросили их уйти. Один из пассажиров отказался подчиняться требованиям, в итоге в самолет зашли три охранника, которые выволокли его. Мужчина оказался врачом, который направлялся на работу в Луисвилл. Попутчики были шокированы инцидентом. Скандальный ролик заставил руководство United Airlines принести извинения в письменном виде. Рейс в Кентукки задержали на два часа.