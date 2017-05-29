Сильнейшее наводнение в Шри-Ланке

29 Мая 2017 08:09

Сильнейшее наводнение за последние 14 лет в Шри-Ланке спровоцировали ливни. Жертвами стихии стали более 160-ти человек. Еще 111 - пропали без вести. Почти полмиллиона жителей эвакуированы. Ливни, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни не прекратятся. Шри-Ланка обратилась в ООН и к странам Южной Азии за помощью в устранении последствий стихийного бедствия. Китай выразил готовность помочь и отправит гуманитарный груз на 2 миллиона долларов.