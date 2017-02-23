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Силиконовую долину в США накрыло мощное наводнение
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23 Февраля 2017 09:03

Силиконовую долину в США накрыло мощное наводнение

Штормовой ветер со скоростью 125 км/ч повалил сотни деревьев и обесточил жилые кварталы. В Северной Калифорнии расположены офисы таких мировых IT-гигантов, как Apple, Google и Yahoo. Власти отменили занятия в школах, а в аэропорту отложены на неизвестное время более 200 рейсов. В Сан-Хосе эвакуируют 14 000 жителей. Шоссе в Сан-Франциско закрыто для движения. В зоне бедствия работают два эвакуационных центра с водой и едой.

  

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