Главная>>В мире>>Швеция отмечает День королевства
В мире
RSS
Швеция отмечает День королевства
Скачать Поделиться

6 Июня 2017 09:06

Швеция отмечает День королевства

Швеция сегодня отмечает главный национальный праздник – День королевства. Традиция сложилась, когда распалась Кальмарская уния и завершилось правление Дании. В этот день почти полтысячи лет назад Швеция обрела независимость, а король Густав взошел на престол. В праздник принято выбираться на пикники в парки, где обычно устраиваются грандиозные концерты и фейерверки. Короля этой скандинавской страны Карла XVI Густава с Национальным днем Швеции поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

 

Другие новости

Прощальный ужин для панд Развітальная вячэра для пандаў 05.06.2017 15:10 / В мире Прощальный ужин для панд

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =