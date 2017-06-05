Швеция отмечает День королевства

6 Июня 2017 09:06

Швеция сегодня отмечает главный национальный праздник – День королевства. Традиция сложилась, когда распалась Кальмарская уния и завершилось правление Дании. В этот день почти полтысячи лет назад Швеция обрела независимость, а король Густав взошел на престол. В праздник принято выбираться на пикники в парки, где обычно устраиваются грандиозные концерты и фейерверки. Короля этой скандинавской страны Карла XVI Густава с Национальным днем Швеции поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.