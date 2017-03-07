Шторм "Зевс" обрушился на запад Франции

7 Марта 2017 15:06

Шквалистый ветер скоростью почти 200 км/ч вырывает деревья, разрушает дома и обрывает линии электропередачи. Без электроснабжения остались 250 000 домов. Пострадали два человека. Под деревьями погибли два водителя, которые не успели покинуть свои машины. Это самый сильный ураган за последние 18 лет.

А на востоке Франции горнолыжный курорт Тинь накрыла лавина. Под снегом, сообщили в жандармерии, могли находится до 10 человек. Поисковые работы усложняет снегопад, вертолеты не могут добраться до места. Спасателям приходится идти пешком. И как только что нам сообщили, операция завершена. Спасатели не нашли жертв и пострадавших под снежным завалом.