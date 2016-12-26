Шторм "Урд" обрушился на Скандинавию

27 Декабря 2016 08:04

Из-за непогоды временно остановлено паромное сообщение между Данией и Германией. Закрыт ряд мостов. Международные аэропорты Швеции, Норвегии и Дании тем временем пока работают в обычном режиме. По словам синоптиков, непогода отступит лишь к вечеру.

В Норвегии без электричества остались более 70-ти тысяч человек. Закрыты все аэропорты местного значения. Пострадавших нет.