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Шестеро детенышей гепарда впервые увидели солнечный свет
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23 Декабря 2016 15:12

Шестеро детенышей гепарда впервые увидели солнечный свет

Они родились в Королевском зоопарке Бюргерса  в Нидерландах еще в сентябре. И только сейчас  их выпустили в открытый вольер. Имена детенышам пока не дали,  их трудно отличить друг от друга. Малыши покрыты светлым пушком - в дикой природе он служит защитой от врагов. Гепард - самое быстрое из всех наземных млекопитающих. За три секунды он может развить скорость до 112-ти километров в час.

 

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