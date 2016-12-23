Шестеро детенышей гепарда впервые увидели солнечный свет

23 Декабря 2016 15:12

Они родились в Королевском зоопарке Бюргерса в Нидерландах еще в сентябре. И только сейчас их выпустили в открытый вольер. Имена детенышам пока не дали, их трудно отличить друг от друга. Малыши покрыты светлым пушком - в дикой природе он служит защитой от врагов. Гепард - самое быстрое из всех наземных млекопитающих. За три секунды он может развить скорость до 112-ти километров в час.