Шесть арабских стран и Мальдивы объявили о разрыве дипотношений с Катаром

5 Июня 2017 15:06

Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, ОАЭ, Йемен, Ливия обвиняют ближневосточное государство в попытке вмешаться в их внутренние дела и в поддержке терроризма. Прекращается авиа- и паромное сообщение. В Дохе считают, что решение не имеет законных оснований и является нарушением суверенитета страны: как говорится в заявлении катарского МИД, эти меры основываются на предположениях, а не на фактах. На события немедленно отреагировал рынок: цены на черное золото идут вверх. По мнению политологов, Катар начал проводить слишком независимую политику, претендуя на лидерство в регионе. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал страны Персидского залива сесть за стол переговоров, чтобы преодолеть разногласия.