Шеф-редактор информагентства Regnum Юрий Баранчик задержан в Москве

15 Марта 2017 15:08

Об этом сообщает ряд информационных источников. Обстоятельства и детали пока выясняются.

Напомним, в декабре прошлого года Следственный комитет задержал 3 подозреваемых в разжигании межнациональной розни. Это авторы белорусофобских статей: преподаватель Юрий Павловец, сторож Дмитрий Алимкин и корреспондент Сергей Шиптенко. Следствие установило, что по указанию шеф-редактора агентства Regnum Юрия Баранчика за деньги и под псевдонимами Николай Радов, Павел Юринцев, Алла Бронь и Артур Григорьев они готовили материалы для порталов - Regnum ru, Lenta ru и Eurasia Daily. Статьи, по мнению экспертизы, имеют все признаки экстремизма и провоцирования вражды на национальной, религиозной и социальной почве. В частности, авторы в оскорбительной манере отрицали Беларусь как суверенное государство, белорусский язык как национальный, пытались стравить основные белорусские конфессии и породить агрессию к российской диаспоре.