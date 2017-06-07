В мире
8 Июня 2017 12:14
Северная Корея провела сразу несколько пусков крылатых противокорабельных ракет
Баллистические снаряды "земля-корабль" пролетели с восточного побережья около 200 километров и упали за пределами экономической зоны Японии. Официальный Токио заявил, что сейчас готовит протест. В правительстве собирают дополнительную информацию об инциденте. В срочном порядке созван Совет национальной безопасности.
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