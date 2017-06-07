Северная Корея провела сразу несколько пусков крылатых противокорабельных ракет

8 Июня 2017 12:14

Баллистические снаряды "земля-корабль" пролетели с восточного побережья около 200 километров и упали за пределами экономической зоны Японии. Официальный Токио заявил, что сейчас готовит протест. В правительстве собирают дополнительную информацию об инциденте. В срочном порядке созван Совет национальной безопасности.